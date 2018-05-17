Ещё
Россиянам придется уведомлять полицию о поездках в города ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам придется уведомлять полицию о поездках в города ЧМ-2018 

Lenta.ru 17 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Россиян обяжут оформлять временную регистрацию в полиции или МФЦ при поездках в города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий президентский указ, который вступил в силу 12 мая.
Регистрироваться придется лично в органах «не позднее трех дней со дня прибытия». Отправить заказное письмо или заполнить бланк в электронной форме нельзя. При оформлении регистрации необходимо предоставить заявление, паспорт и документ, подтверждающий временное проживание, например, договор аренды квартиры.
Правило касается всех иногородних, даже если человек приехал в город всего на пару дней, а также иностранцев. Оно будет действовать с 25 мая по 25 июля и направлено на обеспечение безопасности в период мундиаля.
Согласно статье 19.15.1 КоАП, за нарушение правил пребывания без регистрации свыше установленного законом срока предусмотрен штраф. Для путешественников он составляет до пяти тысяч рублей, для собственников жилья — до семи тысяч.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер бил палкой и ставил капельницы»5
Грид-герлз возвращаются13
Опубликован официальный гимн ЧМ-201811
РФ согласилась с выводами Макларена о допинге3
Футбольный талант умер, помочившись в канал144
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Баскетбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение