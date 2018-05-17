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Полиция изъяла контрафактные футболки с символикой ФИФА
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В Новосибирске изъяли контрафактные футболки с символикой ЧМ-2018 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Сотрудники Сибирской оперативной таможни изъяли в Новосибирске 128 футболок, на которых незаконно использовался официальный логотип чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает таможня в четверг.
"Футболки с символикой ФИФА (Международная федерация футбола, FIFA) нарушители пытались реализовать в одном из крупных торговых комплексов Новосибирска. В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативной таможни, установлен торговый павильон, где незаконно осуществлялась реализация данной продукции", — говорится в сообщении.
Всего в торговой точке находилось 128 футболок различных цветов с двумя видами логотипов чемпионата мира 2018 года, разрешение на использование охраняемых товарных знаков ФИФА у продавца не было.
"Контрафактная партия была изъята. Сейчас производится оценка причиненного ущерба правообладателю данного товарного знака, по результатам которой будет принято решение о привлечении нарушителя к административной либо уголовной ответственности", — сообщили в таможне.
Санкция статьи КоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа и конфискацию контрафактного товара. В случае превышения суммы причиненного ущерба правообладателю в 250 тысяч рублей продавцу грозит статья Уголовного кодекса России.
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