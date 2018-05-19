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Дзюба и Дзагоев пропускают тренировку сборной
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Дзюба и Дзагоев пропускают тренировку сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Алан Дзагоев не принимают участие в тренировке сборной России, сообщает ТАСС.
"Дзюба пропускает тренировку из-за небольшой температуры. Он продолжает испытывать недомогание, связанное с вирусной инфекцией, но в остальных мероприятиях сборной, как и вчера, принимает участие. Дзагоев испытывает небольшой дискомфорт в области мышц голени и по решению тренерского штаба работает в тренажерном зале по индивидуальной программе", — заявил пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров.
Также в расположение сборной еще не прибыли вратарь бельгийского "Брюгге" Владимир Габулов, защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер и полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев.
Ранее сообщалось, что на базу сборной России приехали допинг-офицеры.
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