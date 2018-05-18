Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба пропустил первую тренировку сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, сообщает ТАСС.
У Дзюбы поднялась температура, но в пресс-службе сборной сообщают, что форвард в ближайшее время вернется в расположение национальной команды.
"Дзюба пропускает тренировку из-за небольшой температуры, но в остальных мероприятиях сборной он принимает участие", — сказал пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров.
На тренировке также не принимают участие три игрока из зарубежных чемпионатов. К сборной пока не присоединились вратарь бельгийского "Брюгге" Владимир Габулов, защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер и полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев.
Ранее экс-игрок "Локомотива" вошел в расширенную заявку сборной Марокко на ЧМ-2018.