Дзюба пропустил первую тренировку сборной России перед ЧМ-2018

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба пропустил первую тренировку сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, сообщает ТАСС

У Дзюбы поднялась температура, но в пресс-службе сборной сообщают, что форвард в ближайшее время вернется в расположение национальной команды.

"Дзюба пропускает тренировку из-за небольшой температуры, но в остальных мероприятиях сборной он принимает участие", — сказал пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров.

Ранее экс-игрок "Локомотива" вошел в расширенную заявку сборной Марокко на ЧМ-2018.