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Около 40 тыс. мексиканцев приедут на ЧМ-2018 в Россию
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Около 40 тыс. мексиканцев приедут на ЧМ-2018 в Россию 

Газета.Ru 17 мая 2018
Фото: Газета.Ru
На чемпионат мира по футболу в России приедут около 40 тыс. болельщиков из Мексики, сообщает ТАСС.
"Где-то около 40 тыс. мексиканских болельщиков приедут [на чемпионат мира по футболу], они очень воодушевлены. Возможно, слегка шумные, но люди достаточно дружелюбные", — заявил председатель Сената Национального конгресса (парламента) Мексики Эрнесто Хавьеро Кордеро Арройо.
Данный вопрос обсуждался в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
"Мы рады видеть на чемпионате мира и болельщиков, и команду Мексики", — сказал Володин в ответ на слова Арройро.
Ранее стал известен расширенный состав сборной Мексики по футболу на чемпионат мира 2018 года.
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