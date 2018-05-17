Около 40 тыс. мексиканцев приедут на ЧМ-2018 в Россию

На чемпионат мира по футболу в России приедут около 40 тыс. болельщиков из Мексики, сообщает ТАСС

"Где-то около 40 тыс. мексиканских болельщиков приедут [на чемпионат мира по футболу], они очень воодушевлены. Возможно, слегка шумные, но люди достаточно дружелюбные", — заявил председатель Сената Национального конгресса (парламента) Мексики Эрнесто Хавьеро Кордеро Арройо.

Вячеславом Володиным. Данный вопрос обсуждался в ходе встречи со спикером Госдумы

"Мы рады видеть на чемпионате мира и болельщиков, и команду Мексики", — сказал Володин в ответ на слова Арройро.

Ранее стал известен расширенный состав сборной Мексики по футболу на чемпионат мира 2018 года.