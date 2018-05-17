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Виталия Мутко наградили почетным знаком «За труд во благо земли Самарской»
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Виталия Мутко наградили почетным знаком «За труд во благо земли Самарской» 

63.ru 17 мая 2018
Фото: 63.ru
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о вручении награды вице-премьеру российского правительства Виталию Мутко.
Зампредседателя кабинета министров курирует подготовку России к предстоящим матчам чемпионата мира по футболу.
Виталий Мутко стал обладателем почетного знака «За труд во благо земли Самарской».
За те несколько лет, пока Самара готовилась к мундиалю, Виталий Мутко несколько раз приезжал в Самару с представителями FIFA и оргкомитета «Россия-2018».
Вице-премьер посетил первый тестовый матч на новом стадионе «Самара Арена», который состоялся 28 апреля. Мы следили за событиями этого дня в режиме онлайн.
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