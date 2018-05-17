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Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ
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Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиян обязали регистрироваться в городах, которые примут чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщают «Известия».
Согласно указу президента России Владимира Путина, уже вступившему в силу, граждане страны, которые планируют посетить упомянутые населенные пункты, в течение трех дней после приезда обязаны лично явиться в МФЦ или МВД с заявлением, паспортом и подтверждающим временное проживание документом (например, договором аренды жилья) и оформить временную регистрацию.
Президентский указ будет действовать с 25 мая по 25 июля и не требует уплаты государственной пошлины. Согласно действующему законодательству, нарушение повлечет штраф от двух до семи тысяч рублей.
По словам Владимира Старинского, управляющего партнера коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры», такая мера призвана усилить безопасность в городах, принимающих мундиаль.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.
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