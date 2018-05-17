Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ

Россиян обязали регистрироваться в городах, которые примут чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщают «Известия»

Согласно указу президента России Владимира Путина , уже вступившему в силу, граждане страны, которые планируют посетить упомянутые населенные пункты, в течение трех дней после приезда обязаны лично явиться в МФЦ или МВД с заявлением, паспортом и подтверждающим временное проживание документом (например, договором аренды жилья) и оформить временную регистрацию.

Президентский указ будет действовать с 25 мая по 25 июля и не требует уплаты государственной пошлины. Согласно действующему законодательству, нарушение повлечет штраф от двух до семи тысяч рублей.

По словам Владимира Старинского, управляющего партнера коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры», такая мера призвана усилить безопасность в городах, принимающих мундиаль.