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УЕФА открыла дела в отношении «Атлетико» и «Марселя»
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УЕФА открыл дела в отношении «Атлетико» и «Марселя» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
УЕФА завела дисциплинарные дела на "Атлетико" и "Марсель" по итогам финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба организации.
В отношении испанского клуба будет рассмотрено использование фанатами пиротехнических средств и появление баннера расистского содержания на их трибуне. Ультрас "Марселя" обвиняются в вандализме, беспорядках, бросании предметов на игровое поле и также использовании пиротехники.
Эти дела будут рассмотрены 31 мая.
Напомним, в решающем матче Лиги Европы "Атлетико" переиграл "Марсель" со счетом 3:0.
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