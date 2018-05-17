УЕФА открыла дела в отношении «Атлетико» и «Марселя»

УЕФА открыл дела в отношении «Атлетико» и «Марселя»

УЕФА завела дисциплинарные дела на "Атлетико" и "Марсель" по итогам финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба организации.

В отношении испанского клуба будет рассмотрено использование фанатами пиротехнических средств и появление баннера расистского содержания на их трибуне. Ультрас "Марселя" обвиняются в вандализме, беспорядках, бросании предметов на игровое поле и также использовании пиротехники.

Эти дела будут рассмотрены 31 мая.

Напомним, в решающем матче Лиги Европы "Атлетико" переиграл "Марсель" со счетом 3:0.