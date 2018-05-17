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Неймар захотел завоевать кубок чемпионата мира
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Неймар: кубок чемпионата мира должен быть моим 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ПСЖ
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар рассказал о предстоящем чемпионате мира в России, сообщает "Советский спорт".
"Больше всего меня вдохновляет игра в футбол. Для меня самая большая радость — просто быть на поле.
Чемпионат мира — самый важный турнир в мире, и я хочу просто сыграть на нем и стать чемпионом. Этот кубок должен быть моим", — приводит слова Неймара Desimpedidos.
Ранее нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.
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