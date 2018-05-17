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Россия сохранила 66-е место в рейтинге ФИФА
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Сборная России сохранила 66-е место в рейтинге ФИФА 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная России осталась на 66-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
В активе российской команды 493 очка.
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Комментарии3  Ещё 9 источников 
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