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Россия сохранила 66-е место в рейтинге ФИФА
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Сборная России сохранила 66-е место в рейтинге ФИФА
ТАСС
1 час назад
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ТАСС
Сборная России осталась на 66-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
В активе российской команды 493 очка.
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