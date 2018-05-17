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Салах получил карточку рекордсмена в FIFA 18
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Салах получил карточку рекордсмена в FIFA 18 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Reuters
Компания EA Sports добавила в FIFA 18 новую карточку нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. 25-летний египтянин получил карточку рекордсмена с общим рейтингом 93 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. "СЭ").
В прошлые выходные Салах забил мяч в ворота "Брайтона" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии. Благодаря этому он установил новый рекорд турнира.
Стоит отметить, что это уже 11 специальная карточка Салаха в FIFA 18. Он является рекордсменом по этому показателю.
Салах установил новый рекорд результативности в чемпионате Англии
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