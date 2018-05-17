На Украине разгорелся скандал из-за календарей c Крымом

В отделении «Укрпочты» в Ивано-Франковске обнаружили календарь к Чемпионату мира по футболу 2018 года с российским Крымом. Об этом сообщает LB.ua.

Отпечатаны календари были на западе Украины в Тернополе тиражом в 333 777 экземпляров.

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Ранее на карту международной «Ночи музеев-2018» на сайте Министерства культуры Франции поместили Севастополь, в адресе которого было указано «Российская Федерация». На это обратили внимание интернет-пользователи, после чего Россию в адресе заменили на Украину.

Инциденты с изменением принадлежности Крыма на картах происходят нередко. В январе карту Украины без полуострова вывесили в городе Сторожинец над праздничной сценой в День соборности страны. В марте украинский телеканал СТБ показал в эфире шоу «Холостяк» карту страны без Крыма. Позже телеканал уволил из-за этого режиссера монтажа проекта.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Российские власти неоднократно заявляли, что референдум соответствовал всем нормам международного права.