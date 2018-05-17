Louis Vuitton изготовил футляр для кубка ЧМ-2018

Компания Louis Vuitton приготовила три новых проекта для предстоящего в России Чемпионата мира по футболу. Как сообщили в четверг ее представители, это было сделано в соответствии с договоренностями с Международной федерацией футбола (FIFA).

"Louis Vuitton объявляет о сотрудничестве с FIFA в рамках Чемпионата мира по футболу в России, — отметили представители компании. — Уже третий раз — после мировых футбольных первенств в ЮАР и Бразилии — Louis Vuitton отмечает свое участие в важном спортивном событии мира совершенно новыми проектами".

Мастера компании изготовили футляр для перевозки кубка ЧМ-2018. Главный трофей мирового первенства будет продемонстрирован на первом и финальном матчах ЧМ-2018.

Еще один фирменный сундук предназначен для коллекции из 13 официальных мячей всех чемпионатов мира по футболу начиная с 1970 года. Мячи изготовлены компанией Adidas. В коллекцию войдет еще один мяч, созданный домом Louis Vuitton специально к предстоящему первенству.

К чемпионату также подготовлена специальная коллекция эксклюзивных версий сумок Keepall и Apollo. Они представлены в цветах национальных флагов 35 стран. Эта лимитированная капсульная коллекция включает также кожаные изделия Louis Vuitton.