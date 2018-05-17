Денисов раскрыл подробности конфликта с Черчесовым

Денисов раскрыл шокирующие подробности конфликта с Черчесовым

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов раскрыл подробности своего конфликта с тренером Станиславом Черчесовым.

"Игра с "Зенитом". За неделю до этого я повреждаю икроножную мышцу и улетаю лечиться в Питер, мне звонит Саламыч и говорит: "Игорь, ты должен приехать" — "Саламыч, вы просите — я сделаю". Вернулся в Москву, делал уколы и к "Зениту" готовился отдельно.

В это время, как я уже сейчас знаю, Юсупов подписал контракт с "Зенитом". Но в тот момент он был лучшим в "Динамо", просто лучшим. Я говорил ему: "Юс, оставайся в "Динамо", ты тут будешь процветать". Мы с ним всегда играли в паре, а тут я приезжаю на одной ноге, выхожу на поле — а Юсупов остается на скамейке", — рассказал футболист в интервью Sports.ru.

Денисов также отметил, что игроки в раздевалке, которые стали свидетелями конфликта, скрывают это по неизвестной причине.

"Я говорю: "Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?". Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать все что угодно. Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: "Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ — я тебе там шею сломаю".