Заблокированы 250 сайтов по продаже билетов на ЧМ-2018

Роскомнадзор заблокировал сайты по продаже билетов на ЧМ-2018

Роскомнадзор (РКН) заблокировал более 250 сайтов по продаже билетов на чемпионат мира — 2018, сообщает "Советский спорт" . Администрация шести сайтов отказалась удалять противоправные данные о продаже билетов на матчи турнира, поэтому доступ к ним был ограничен.

"На основании требований Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов противоправная информация удалена. Владельцам 51 сайта и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления", — сообщает пресс-служба РКН.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.