Ещё
Названо число купивших билеты на ЧМ-2018 французов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сорокин: французские болельщики купили более 26 тыс. билетов на матчи ЧМ-2018 в России 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Более 26 тысяч билетов на матчи чемпионата мира 2018 года по футболу приобретены французскими болельщиками. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин во время презентации турнира в Париже.
"Французы купили более 26 тысяч билетов", — сказал он.
Согласно данным оргкомитета, представленным в ходе презентации, более 54% билетов приобретены иностранными гражданами. Наибольшее число билетов среди иностранцев приобрели жители США, Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики и Аргентины.
Отвечая на вопросы о возможных хулиганских действиях со стороны болельщиков и мерах безопасности во время проведения матчей, Сорокин отметил, что "про хулиганство оргкомитет получает много вопросов, но эта проблема, уверяю вас, преувеличена".
"Если у нас бывают отдельные вспышки, то это не представляет собой какую-то тенденцию в футбольном сообществе", — сказал он.
Сорокин подчеркнул, что все необходимые меры безопасности предпринимаются и на национальном, и на международном уровне.
"Уверяю, что делается очень многое в этом вопросе и много будет правоохранительных ведомств задействовано в обеспечении безопасности абсолютно всех — как клиентских групп, так и болельщиков", — заявил Сорокин. Он особо отметил, что "концепция безопасности, которая принята и реализуется, учитывает абсолютно все риски".

Дружественная атмосфера

При этом Сорокин выразил уверенность, что в ходе чемпионата удастся избежать столкновений между болельщиками или каких-либо других инцидентов.
"Атмосфера чемпионата мира, как правило, бывает крайне дружественная и лишенная каких-либо противостояний, — сказал он. — Мы рассчитываем на то, что к нам прибудут истинные любители футбола, но не любители каких-либо других контактных видов спорта".
При этом, как отметил гендиректор оргкомитета, "уже давно налажено сотрудничество между правоохранительными органами не только России и Великобритании, но и других европейских стран".
"Незадолго до начала турнира откроется центр международного полицейского сотрудничества, где будут представлены практически все основные правоохранители европейских стран", — напомнил он.
Кроме этого, "уже действует обмен информацией по всем болельщикам, которым так или иначе нежелательно посещение матчей международного характера".
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции сыграет с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва).
ТАСС: последние новости
Буффон примет решение о завершении или продолжении карьеры в течение нескольких дней Плетикоса: Черчесов отдает самое лучшее на тренерской работе в сборной России по футболу ЦСКА занял второе место в РФПЛ и выступит в групповом этапе Лиги чемпионов
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине разгорелся скандал из-за календарей c Крымом93
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением4
Новая красотка в российской гимнастике81
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке42
Россияне предсказали победителя в матче Россия-Канада13
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение