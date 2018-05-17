Названо число купивших билеты на ЧМ-2018 французов

Сорокин: французские болельщики купили более 26 тыс. билетов на матчи ЧМ-2018 в России

Более 26 тысяч билетов на матчи чемпионата мира 2018 года по футболу приобретены французскими болельщиками. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин во время презентации турнира в Париже.

"Французы купили более 26 тысяч билетов", — сказал он.

Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики и Аргентины. Согласно данным оргкомитета, представленным в ходе презентации, более 54% билетов приобретены иностранными гражданами. Наибольшее число билетов среди иностранцев приобрели жители США

Отвечая на вопросы о возможных хулиганских действиях со стороны болельщиков и мерах безопасности во время проведения матчей, Сорокин отметил, что "про хулиганство оргкомитет получает много вопросов, но эта проблема, уверяю вас, преувеличена".

"Если у нас бывают отдельные вспышки, то это не представляет собой какую-то тенденцию в футбольном сообществе", — сказал он.

Сорокин подчеркнул, что все необходимые меры безопасности предпринимаются и на национальном, и на международном уровне.

"Уверяю, что делается очень многое в этом вопросе и много будет правоохранительных ведомств задействовано в обеспечении безопасности абсолютно всех — как клиентских групп, так и болельщиков", — заявил Сорокин. Он особо отметил, что "концепция безопасности, которая принята и реализуется, учитывает абсолютно все риски".

Дружественная атмосфера

При этом Сорокин выразил уверенность, что в ходе чемпионата удастся избежать столкновений между болельщиками или каких-либо других инцидентов.

"Атмосфера чемпионата мира, как правило, бывает крайне дружественная и лишенная каких-либо противостояний, — сказал он. — Мы рассчитываем на то, что к нам прибудут истинные любители футбола, но не любители каких-либо других контактных видов спорта".

При этом, как отметил гендиректор оргкомитета, "уже давно налажено сотрудничество между правоохранительными органами не только России Великобритании , но и других европейских стран".

"Незадолго до начала турнира откроется центр международного полицейского сотрудничества, где будут представлены практически все основные правоохранители европейских стран", — напомнил он.

Кроме этого, "уже действует обмен информацией по всем болельщикам, которым так или иначе нежелательно посещение матчей международного характера".