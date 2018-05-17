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Матвиенко призвала убрать грязные ларьки к ЧМ-2018
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Матвиенко призвала убрать из Волгограда грязные ларьки к ЧМ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, приехавшая в Волгоград с рабочим визитом, призвала руководство города убрать к началу чемпионата мира по футболу "замызганные ларьки" и крупноформатные рекламные щиты, которые уродуют лицо Волгограда.
"К мэру есть пожелания. Должны быть современные точки торговли, а не эти страшные, замызганные ларьки. От всего этого наследия 90-х годов надо избавляться", — заявила она на совещании в областной администрации.
"Крупноформатной рекламы не должно быть в городе, она должна быть только на выездных трассах, даже в законе это прописано. А здесь стоят эти огромные "дуры" со щитами, уродуют облик города, красивого, замечательного города", — добавила спикер.
Матвиенко отметила, что облик города должен быть приведён в порядок к началу чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах, в Волгограде будут сыграны четыре матча группового этапа
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