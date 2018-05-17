Матвиенко призвала убрать грязные ларьки к ЧМ-2018

Матвиенко призвала убрать из Волгограда грязные ларьки к ЧМ-2018

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , приехавшая в Волгоград с рабочим визитом, призвала руководство города убрать к началу чемпионата мира по футболу "замызганные ларьки" и крупноформатные рекламные щиты, которые уродуют лицо Волгограда.

"К мэру есть пожелания. Должны быть современные точки торговли, а не эти страшные, замызганные ларьки. От всего этого наследия 90-х годов надо избавляться", — заявила она на совещании в областной администрации.

"Крупноформатной рекламы не должно быть в городе, она должна быть только на выездных трассах, даже в законе это прописано. А здесь стоят эти огромные "дуры" со щитами, уродуют облик города, красивого, замечательного города", — добавила спикер.

Матвиенко отметила, что облик города должен быть приведён в порядок к началу чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах, в Волгограде будут сыграны четыре матча группового этапа