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Денисов рассказал о драке с инструктором по вождению
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Игорь Денисов — о драке на дороге: «Если бы инструктор ударил меня первым, я бы умер» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов в интервью Sports.ru признался, что нередко участвовал в драках. Он рассказал об одном из ярчайших случаев.
— Драк было немало: меня били, я бил; ничего страшного я в этом не вижу.
Многие драки — на дорогах. Одна из них появлялась в прессе — я расскажу ее как есть, — отметил Денисов. — Питер, двойная сплошная, ехал я, рядом — учебная машина с женщиной за рулем и инструктором на пассажирском сидении. В Питере дороги, мягко говоря, не очень хорошие — была огромная дырка, вот такая. Я ехал на S-классе, не на джипе, снизил скорость до 10 км/ч и немножко, немножко — я отвечаю за свои слова — заехал на встречку. Потому что с другой стороны было вообще не объехать. Тут инструктор вывернул руль, поставил машину передо мной, включил аварийку и выбежал из машины.
Леня Слуцкий, когда я рассказывал эту историю, не поверил, что я без мата к нему обратился. Но я клянусь: "Молодой человек, что вы делаете?". Я ехал в сборную к Дику Адвокату — на "Петровском" играли товарищеский матч, кажется, с Болгарией. Я понимал: если сейчас будут неприятности, это совсем ку-ку. Поэтому я вежливо спросил. На что он — я сейчас дословно цитирую — ответил: "Я твою в рот е***. Твоя жопа на моем х** будет сладка". Он был здоровый очень, но в моем понимании за такие слова надо сначала ударить, а там — будь что будет. Если бы он ударил меня первым, я бы умер. Но я вышел и попросил его повторить. Он повторил. Я ударил его сначала с головы, потом с руки, потом с ноги, потом не помню с чего. Он упал, а я поехал в сборную — с травмой голеностопа. Дик Адвокат только возглавил сборную, а я приезжаю вот с таким галиком, кулаки в крови. Он: "Ты дурак?" — "Друг мой Дик, прости".
Инструктор меня узнал, снял побои и поехал в "Зенит". Но клуб за меня заступился, за что ему большое спасибо. Подавать заявление этот человек не стал. Я пропустил месяц.
Такие неприятности в Питере у меня были часто, тут скрывать нечего.
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