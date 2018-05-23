Аргентинцы лишились основного вратаря

Голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Серхио Ромеро не сможет сыграть на чемпионат мира по футболу из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.
Голкипер получил травму правого колена, которая требует хирургического вмешательства. В заявке на ЧМ его заменит Науэль Гусман из мексиканского клуба "Тигрес".
Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли объявил имена 23 игроков для участия в мировом первенстве 21 мая. В списке, помимо Ромеро, значились вратари Вильфредо Кабальеро ("Челси", Англия) и Франко Армани ("Ривер Плейт").
Ромеро является основным вратарем сборной Аргентины последних лет, в "Манчестер Юнайтед" он выполняет роль сменщика испанца Давида де Хеа.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).