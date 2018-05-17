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«Бавария» продлила контракт с Роббеном
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«Бавария» объявила о продлении контракта с футболистом Роббеном 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с голландским полузащитником Арьеном Роббеном. Об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного клуба.
Соглашение с 34-летним игроком рассчитано до конца следующего сезона.
Роббен стал игроком "Баварии" в 2009 году. В составе мюнхенской команды он семь раз становился чемпионом Германии, четырежды — обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а в сезоне-2012/13 завоевал трофей Лиги чемпионов.
В прошедшем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 21 матч, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.
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