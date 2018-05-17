«Бавария» продлила контракт с Роббеном

«Бавария» объявила о продлении контракта с футболистом Роббеном

Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с голландским полузащитником Арьеном Роббеном. Об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного клуба.

Соглашение с 34-летним игроком рассчитано до конца следующего сезона.

Роббен стал игроком "Баварии" в 2009 году. В составе мюнхенской команды он семь раз становился чемпионом Германии, четырежды — обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а в сезоне-2012/13 завоевал трофей Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 21 матч, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.