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Первая жена Кержакова рада его разводу
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Первая жена Кержакова рада его разводу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первая жена и мать старшего сына бывшего нападающего "Зенита" и "Севильи" Александра Кержакова Екатерина Сафронова поделилась мнением о его разводе со второй женой Миланой, передает "Советский спорт".
"Милана — нормальная девушка. Просто совершила ошибку, когда связала свою жизнь с Кержаковым. Она ведь понимала, какое у него нехорошее прошлое с предыдущими женами. Ещё недавно мои слова в отношении футболиста никто не воспринимал серьезно. Окружающим было трудно поверить, что такой красавчик с обложки может быть страшным человеком", — сказала Сафронова.
>> «Падший человек»
Кержаков расстался с первой женой в 2016 году. Она, по словам футболиста, якобы страдала от наркотической зависимости.
"Могу сказать одно — вовремя меня Бог отвел от этого мужчины. Причем так же считают наши общие с ним друзья. Говорят мне об этом, мол, тебе ещё повезло. Сейчас мне не хочется, чтобы меня к их истории как-то притягивали. И совсем не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Кержаковым", — заявила Сафронова.
Ранее вторая жена Кержакова назвала его "падшим человеком".
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