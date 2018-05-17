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Сердар сменил «Майнц» на «Шальке»
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Полузащитник Сердар сменил «Майнц» на «Шальке» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Twitter
"Шальке" приобрел полузащитника Суата Сердара, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Майнц".
Контракт будет действовать до 30 июня 2022 года. Немецкий хавбек стал третьим новичком команды в межсезонье после Марка Ута и Салифа Сане.
— У меня были хорошие переговоры с главным тренером. Было несколько предложений, но решение далось легко, — сказал футболист. — Я довольно быстро все решил и сейчас очень рад, что нахожусь здесь.
В прошедшем сезоне 21-летний игрок провел 25 матчей за "Майнц" в бундеслиге и забил два мяча.
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