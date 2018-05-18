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Определен возможный победитель ЧМ-2018
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Определен возможный победитель ЧМ-2018 

Банки.ру 57 минут назад
Швейцарский банк UBS дал прогноз на победителя чемпионата мира по футболу — 2018 в России, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Команда из 18 финансовых аналитиков смоделировала итог соревнования около 10 тыс. раз.
Наибольшую вероятность получить футбольный кубок в 2018 году получила Германия — 24%, далее следует Бразилия — 19,8% и Испания — 16,1%. Англия заняла лишь четвертое место с 8,5% шансов на победу (шанс пройти в четвертьфинал составляет 68,5%). На пятом и шестом месте расположились команды Франции (7,3%) и Бельгии (5,3%).
Россия, согласно результатам моделирования UBS, имеет 1,6% шансов на победу в ЧМ-2018 (14,4% — на выход в полуфинал и 30,5% — на выход в четвертьфинал). 0% шансов на победу в предстоящем чемпионате имеют сборные Египта, Туниса, Коста-Рики, Саудовской Аравии и Панамы.
Многие банки в преддверии футбольных чемпионатов используют различные аналитические модели для предсказания победителя, но эти данные не всегда точны. Так, в 2014 году UBS заявил, что Бразилия станет победителем Чемпионата мира по футболу. Однако сборная Германии разгромила Бразилию со счетом 7:1 в полуфинале ЧМ.
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