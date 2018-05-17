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Французы объявили заявку на ЧМ-2018
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Французы объявили заявку на чемпионат мира-2018 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: EPA
Сборная Франции по футболу назвал состав, который выступит на чемпионате мира в России. Напомним турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам включил в список 23 игрока. Еще 11 человек вошли в список запасных.
Полностью состав французской сборной, в который вошли три вратаря, восемь защитников и семь запасных выглядит следующим образом:
вратари — Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель");
защитники — Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Преснел Кимпембе ("ПСЖ"), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Адиль Рами ("Марсель"), Бенжамен Павар ("Штутгарт"), Самуэль Юмтити ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал");
полузащитники — Блез Матюиди ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Н'Голо Канте ("Челси"), Корентин Толиссо ("Бавария"), Стивен Н'Зонзи ("Севилья");
нападающие — Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Усман Дембеле ("Барселона"), Тома Лемар ("Монако"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Флорьян Товен ("Марсель"), Набиль Фекир ("Лион");
запасные — Бенуа Костиль ("Бордо"), Матьё Дебюши ("Сент-Этьен"), Лука Динь ("Барселона"), Курт Зума ("Сток Сити"), Мамаду Сако ("Кристал Пэлас"), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Кингсли Коман ("Бавария"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Виссам Бен-Йеддер ("Севилья"), Александр Ляказетт ("Арсенал").
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