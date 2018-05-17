Французы объявили заявку на ЧМ-2018

Французы объявили заявку на чемпионат мира-2018

Сборная Франции по футболу назвал состав, который выступит на чемпионате мира в России. Напомним турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам включил в список 23 игрока. Еще 11 человек вошли в список запасных.

Полностью состав французской сборной, в который вошли три вратаря, восемь защитников и семь запасных выглядит следующим образом: