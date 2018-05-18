Ещё
Соперник сборной России на ЧМ объявил состав
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлен расширенный состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: AP Photo
Стал известен расширенный состав сборной Саудовской Аравии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии.
Сборная Саудовской Аравии является соперником по группе А команды России и сыграет с ней в матче открытия турнира 14 июня в "Лужниках".
Полностью предварительная заявка из 28 человек выглядит следующим образом:
вратари — Ассаф аль-Карни ("Аль-Иттихад"), Мохаммед аль-Овайс ("Аль-Ахли Джидда"), Яссер аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдулла аль-Майюф;
защитники — Мансур аль-Харби, Саид аль-Мовалад, Мотаз Хавсави (все — "Аль-Ахли"), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Мохаммед Джахфали, Али аль-Булаихи (все -"Аль-Хиляль"), Омар Хавсави ("Аль-Наср");
полузащитники — Абдулла аль-Хайбари ("Аль-Шабаб"), Али аль-Хайбари ("Аль-Этифак"), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Наваф аль-Абед (все — "Аль-Хиляль"), Тайсир аль-Джассим ("Аль-Ахли"), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все — "Аль-Шабаб"), Мохаммед аль-Ковайкаби, Салем Аль-Досари ("Вильярреал", Испания), Яхья аль-Шери ("Леганес", Испания);
нападающие — Фахад аль-Муваллад ("Леванте", Испания), Мохаммад ас-Сахлави ("Аль-Наср"), Моханнад Ассери ("Аль-Ахли").
Окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в Международную федерацию футбола до 4 июня.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с командами России (14 июня, Москва), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).
ТАСС: последние новости
Футболист "Локомотива" Фернандеш вошел в окончательный состав сборной Португалии на ЧМ Полиция Лиона арестовала более 20 болельщиков после финала футбольной Лиги Европы "Бавария" объявила о продлении контракта с футболистом Роббеном
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер назвал виновных в поражении сборной России129
Засудили или нет? Почему проиграла Россия52
Швейцария победила Финляндию за 4 минуты
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке46
Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым62
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение