Соперник сборной России на ЧМ объявил состав

Объявлен расширенный состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018

Стал известен расширенный состав сборной Саудовской Аравии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии.

Сборная Саудовской Аравии является соперником по группе А команды России и сыграет с ней в матче открытия турнира 14 июня в "Лужниках".

Полностью предварительная заявка из 28 человек выглядит следующим образом:

полузащитники — Абдулла аль-Хайбари ( "Аль-Шабаб" ), Али аль-Хайбари ("Аль-Этифак"), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Наваф аль-Абед (все — "Аль-Хиляль"), Тайсир аль-Джассим ("Аль-Ахли"), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все — "Аль-Шабаб"), Мохаммед аль-Ковайкаби, Салем Аль-Досари ("Вильярреал", Испания), Яхья аль-Шери ("Леганес", Испания);

нападающие — Фахад аль-Муваллад ("Леванте", Испания), Мохаммад ас-Сахлави ("Аль-Наср"), Моханнад Ассери ("Аль-Ахли").

Окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в Международную федерацию футбола до 4 июня.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с командами России (14 июня, Москва), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).