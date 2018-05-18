Ещё
Сборная Саудовской Аравии огласила предварительный состав на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Саудовской Аравии огласила предварительный состав на ЧМ-2018 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
Сборная Саудовской Аравии представила предварительный состав на Чемпионат Мира-2018.
В список были тренерский штаб включил 28 футболистов. На мировое первенство в Россию отправятся 23 игрока.
вратари — Фаваз Аль-Карни ("Аль-Иттихад"), Мохаммед Аль-Овайс ("Аль-Ахли"), Яссер Аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдуллах Аль-Муайуф ("Аль-Хиляль");
защитники — Мансур Аль-Харби, Саид Аль-Мувалад (Оба — «Аль-Ахли»), Омар Хавсави ("Аль-Наср"), Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Мотаз Хавсави, Осама Хавсави, Мохаммед Джахфали, Али Аль-Болеахи (Все — «Аль-Хиляль»);
полузащитники — Абдуллах Аль-Хайбари, Хаттан Бахбир (Оба — "Аль-Шабаб"), Яхья Аль-Шехри ("Леганес", Испания), Тайсир Аль-Джассим, Хуссейн Аль-Могави (Оба — «Аль-Ахли»), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Атиф, Салман Аль-Фарадж, Наваф Аль-Абед, Мохамед Кану (Все — «Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари ("Вильярреал", Испания), Мохаммед Аль-Кувайкиби ("Аль-Иттифак");
нападающие — Фахад Аль-Муваллад ("Леванте", Испания), Мохаммед Аль-Сахлави ("Аль-Наср"), Муханнад Ассири ("Аль-Ахли").
Напомним, на Саудовская Аравия сыграет в группе с Россией (14 июня), Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).
Soccer News: последние новости
Иньеста заявил о планах стать тренером Игнашевич: "Приложу все силы для того, чтобы помочь сборной" Гризманн, Погба и Дембеле включены в заявку сборной Франции на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер назвал виновных в поражении сборной России129
Засудили или нет? Почему проиграла Россия52
Швейцария победила Финляндию за 4 минуты
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке46
Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым62
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение