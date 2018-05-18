Сборная Саудовской Аравии огласила предварительный состав на ЧМ-2018

Сборная Саудовской Аравии представила предварительный состав на Чемпионат Мира-2018.

В список были тренерский штаб включил 28 футболистов. На мировое первенство в Россию отправятся 23 игрока.

полузащитники — Абдуллах Аль-Хайбари, Хаттан Бахбир (Оба — "Аль-Шабаб" ), Яхья Аль-Шехри ("Леганес", Испания), Тайсир Аль-Джассим, Хуссейн Аль-Могави (Оба — «Аль-Ахли»), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Атиф, Салман Аль-Фарадж, Наваф Аль-Абед, Мохамед Кану (Все — «Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари ("Вильярреал", Испания), Мохаммед Аль-Кувайкиби ("Аль-Иттифак");

Напомним, на Саудовская Аравия сыграет в группе с Россией (14 июня), Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).