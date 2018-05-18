Сборная Саудовской Аравии огласила предварительный состав на ЧМ-2018 

Сборная Саудовской Аравии представила предварительный состав на Чемпионат Мира-2018.
В список были тренерский штаб включил 28 футболистов. На мировое первенство в Россию отправятся 23 игрока.
вратари — Фаваз Аль-Карни ("Аль-Иттихад"), Мохаммед Аль-Овайс ("Аль-Ахли"), Яссер Аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдуллах Аль-Муайуф ("Аль-Хиляль");
защитники — Мансур Аль-Харби, Саид Аль-Мувалад (Оба — «Аль-Ахли»), Омар Хавсави ("Аль-Наср"), Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Мотаз Хавсави, Осама Хавсави, Мохаммед Джахфали, Али Аль-Болеахи (Все — «Аль-Хиляль»);
полузащитники — Абдуллах Аль-Хайбари, Хаттан Бахбир (Оба — "Аль-Шабаб"), Яхья Аль-Шехри ("Леганес", Испания), Тайсир Аль-Джассим, Хуссейн Аль-Могави (Оба — «Аль-Ахли»), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Атиф, Салман Аль-Фарадж, Наваф Аль-Абед, Мохамед Кану (Все — «Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари ("Вильярреал", Испания), Мохаммед Аль-Кувайкиби ("Аль-Иттифак");
нападающие — Фахад Аль-Муваллад ("Леванте", Испания), Мохаммед Аль-Сахлави ("Аль-Наср"), Муханнад Ассири ("Аль-Ахли").
Напомним, на Саудовская Аравия сыграет в группе с Россией (14 июня), Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).