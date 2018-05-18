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Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы
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Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
В преддверии домашнего чемпионата мира по футболу Tlum.Ru расспросил игроков нашей сборной о любимых мультфильмах. Сделать это удалось на презентации благотворительного проекта «FAN & HELP». На мероприятии были представлены футболки с портретами известных российских футболистов и звезд-легенд. Получить их можно, пожертвовав 1.100 рублей на исполнение мечты ребенка.
Представляли коллекцию чемпионы России сезона 2017/2018 и игроки сборной России по футболу братья Миранчуки. Специальными гостями были Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин, ранее также выступавшие за нашу страну.
Пока 22-летние близнецы Антон и Алексей Миранчуки раздавали автографы, Tlum.ru обратился к экс-игрокам сборной.
Евгений Алдонин признался, что обожает «Тома и Джерри», «Ну, погоди!» и «Бременских музыкантов». И добавил, что в свое время с удовольствием смотрел «Масяню». Дмитрий Булыкин также выделил «Бременских» и «Ну, погоди!».
У братьев Миранчуков любимыми оказались одни и те же мультфильмы — они их даже называли практически в один голос. Вот что значит близнецы. Сможете угадать эти мультики?
Любимыми мультфильмами Антона и Алексея Миранчуков оказались «Том и Джерри», «Ну, погоди!» и «Вуди Вудпекер». Свой выбор они аргументировали тем, что это «очень веселые и позитивные мультики».
Как видите, и старшее, и молодое поколение российских футболистов любят практически одни и те же мультики. Подозреваем, что одним из условий попадания в сборную является любовь к «Ну, погоди!».
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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