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Асамоа объявил об уходе из «Ювентуса»
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Асамоа объявил об уходе из «Ювентуса» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник Квадво Асамоа объявил, что покидает «Ювентус» по окончании этого сезона.
«Никакие слова и действия не способны отразить, насколько сложно далось это решение, так как я невероятно горд временем, которое провёл здесь. Каждый человек в клубе всегда будет в моём сердце, включая тренеров, игроков, персонал и фанатов. Хоть «Ювентус» и предложил мне новый контракт, я решил принять новый вызов в другом месте. Мне будет невероятно тяжело играть против «Ювентуса», — написал Асамоа в своём «инстаграме».
Ранее сообщалось, что Асамоа на правах свободного агента перейдёт в «Интер». За «Ювентус» 29-летний ганский футболист выступает с 2012 года.
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