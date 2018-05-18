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«Мы заставили Россию говорить на украинском»
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МИД Украины: как минимум мы заставили Россию говорить на украинском 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рекомендовал украинским болельщикам подумать о рисках при поездке на чемпионат мира — 2018 в России.
"Как минимум мы заставили Россию говорить на украинском. Это можем записать себе в актив. Украинцы, которые купили билеты или хотят это сделать, должны учесть все риски.
Это личное решение. У каждого болельщика есть своя совесть, есть свое сердце, есть свое понимание. Мы, конечно, будем помогать всем, но смотрите…", — заявил Климкин.
Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что будут рады каждому болельщику из любой страны, в том числе из Украины.
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Комментарии88  Ещё 4 источника 
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