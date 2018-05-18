Моуринью зовет Буффона в «Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что португалец уже провел соответствующие переговоры с агентом игрока. 40-летнему вратарю предложен двухлетний контракт.

Ранее сообщалось об интересе к Буффону со стороны "ПСЖ" и "Ливерпуля". Напомним, вратарь покинет "Ювентус" по окончании нынешнего сезона. 19 мая в чемпионате Италии Буффон сыграет последний матч за команду против "Вероны". В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в серии А, пропустил 14 мячей и 11 раз отыграл "на ноль".