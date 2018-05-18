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Моуринью зовет Буффона в «Манчестер Юнайтед»
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Моуринью зовет Буффона в «Манчестер Юнайтед» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет видеть в команде вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, утверждает Tuttosport.
Отмечается, что португалец уже провел соответствующие переговоры с агентом игрока. 40-летнему вратарю предложен двухлетний контракт.
Ранее сообщалось об интересе к Буффону со стороны "ПСЖ" и "Ливерпуля". Напомним, вратарь покинет "Ювентус" по окончании нынешнего сезона. 19 мая в чемпионате Италии Буффон сыграет последний матч за команду против "Вероны". В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в серии А, пропустил 14 мячей и 11 раз отыграл "на ноль".
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