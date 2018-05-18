Шутки Дзюбы и признание Денисова: Россия готовится к ЧМ

Сборная России по футболу начала подготовку к чемпионату мира

Наступил первый день сборов национальной команды России в преддверии чемпионата мира — 2018, и футболисты начали съезжаться на спортивную базу в Новогорске. Накануне игроки уже успели повидаться на мероприятии в центре Москвы. Федор Смолов рассказал, как ему не хватало шуток Артема Дзюбы, а сам Дзюба оценил неожиданный вызов в сборную Сергея Игнашевича . Тем временем не приглашенный в команду Игорь Денисов откровенно рассказал о конфликте со Станиславом Черчесовым.

18 мая стартовала подготовка сборной России к первому в истории страны чемпионату мира по футболу. Игроки, попавшие в заветный список 28-ми (который еще сократится до 23-х в окончательной заявке), сегодня должны собраться на привычной спортивной базе в Новогорске, обменяться впечатлениями от насыщенного сезона и пообщаться с главным тренером Станиславом Черчесовым, с которым многие не виделись с марта, когда были сыграны товарищеские матчи с Бразилией и Францией.

«Вильярреал» Черышева завтра, 19 мая, принимает на своем поле мадридский «Реал» в рамках 38 тура чемпионата Испании, а «Фенербахче» Нойштедтера в этот же день играет с «Коньяспором» в турецкой Суперлиге.

Все остальные игроки представляют клубы из чемпионата России и уже имели достаточно времени, чтобы отдохнуть и настроиться на мундиаль, — благо, расширенная заявка сборной была обнародована неделю назад, и футболисты могли строить планы, исходя из своего попадания или непопадания в национальную команду.

На первый день сборов у команды запланирована только она тренировка — вечерняя, в 17:00.

Должно быть, тренерский штаб выделил утреннее время для спокойного заезда на базу и общения футболистов. Впрочем, они и так не теряли времени даром и уже успели повидаться накануне первого тренировочного дня на околоспортивном мероприятии в центре Москвы.

«Очень рады, что Дзюбу вызвали в сборную. Его действительно не хватало. Сегодня все утро смеялись над его шутками», — рассказывал Смолов.

Вызов форварда тульского «Арсенала», который до мая этого года не привлекался в национальную команду с октября 2016-го, до сих пор продолжает будоражить общественность.

На специальной пресс-конференции, посвященной расширенной заявке сборной, Черчесов объяснил выбор Дзюбы очень просто:

«Не знаю, кто решил, что у нас конфликт. Артем сам объективно понимает, что его не вызывали из-за отсутствия игровой практики.

Дзюба — взрослый человек и рассуждает разумно. Он не мог проявить себя в «Зените» . Сейчас, после перехода в «Арсенал» на правах аренды, мы обратили на него внимание, это радует. Единственное, что мне не нравится — Дзюба называет себя запасным. Это неправильно».

Однако такого пояснения оказалось недостаточно. За день до первой тренировки с командой главному тренеру снова задали вопрос про Дзюбу в прямом эфире на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Выбор состава — не самый легкий процесс, — заметил специалист. — Мы всех уважаем, но кто-то сейчас выглядит лучше, кто-то хуже. Кому-то не повезло, был травмирован. Все футболисты амбициозные, но и у нас есть желание делать команду, поэтому нужно принимать решения.

Почему Дзюба, а не Антон Заболотный ? Сейчас Артем лучше себя проявляет, забивает, ведет за собой команду, чего нельзя сказать о Заболотном, который перешел в «Зенит».

А вызывать двух однотипных игроков мы посчитали неправильным».

Самому Дзюбе на мероприятии тоже пришлось отвечать на вопрос о не самом ожидаемом вызове в сборную — только не себя, а 38-летнего защитника Сергея Игнашевича, который заменил в заявке травмированного Камболова.

«Это отличная новость, — ответил нападающий. — Игнашевич — легенда. Такие рождаются раз в столетие.

Сергей — пример для молодежи, и он очень поможет нам своим опытом».

«Саша — талантливый игрок, я давно с ним знаком. Теперь он дорос до уровня сборной — это очень высоко.

Если Ташаев заиграет здесь, то интерес других клубов к нему сильно возрастет. Думаю, все клубы из первой пятерки будут за ним гоняться».

22-летний Антон Миранчук , который только осенью 2017 года был впервые вызван в сборную, видимо, еще не чувствует себя достаточно солидным, чтобы комментировать вызов других игроков, и рассказал только про себя:

«Когда увидел себя в расширенном списке сборной после тренировки, очень сильно обрадовался.

Для меня это огромная честь. На последних сборах перед ЧМ сыграем с Австрией и Турцией? Что ж, это неплохие команды, игры с ними будут полезны. До этого мы встречались с Бразилией и Францией, и первый матч получился неудачным, однако уже во втором мы явно прибавили в командных взаимодействиях.

Уверен, что в третьей игре подряд мы бы выступили еще лучше.

С бразильцами, например, вполне можно играть на равных!»

В сборной царит отличное настроение в преддверии мундиаля, и еще больше футболистов должен обрадовать тот факт, что РФС уже определил размер премиальных за выход из группы.

«Существуют призовые деньги от Международной федерации футбола (ФИФА). $8 млн получает каждая команда, участвующая в чемпионате мира. Мы этими деньгами компенсируем все расходы, потраченные на весь цикл подготовки сборной. Вышедшая из группы сборная получит еще $4 млн призовых.

Вот эти деньги и будут делиться между РФС, командой, тренерами и административным персоналом», — приводит «СЭ» слова исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева

Единственное событие, которое способно несколько омрачить идиллию в сборной, — это откровенное интервью полузащитника Игоря Денисова, который не получил вызова в команду из-за давнего конфликта с Черчесовым.

Во времена выступлений за «Динамо» футболист позволил себе спросить у тренера, который тогда возглавлял бело-голубых, по какой причине тот не выпустил на матч ключевого игрока команды Артура Юсупова . Стоит отметить, что Юсупов тогда подписал контракт с «Зенитом» и решение специалиста вполне можно было понять.

«Я говорю: «Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?». Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать все что угодно.

Черчесов заходит, слышит это, резко подходит ко мне: «Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ — я тебе там шею сломаю», — приводит слова Денисова Sports.ru . После такого ответа игрок покинул клуб и с тех пор не общался со специалистом.

В РФС уже осудили откровенный рассказ футболиста, который был опубликован в преддверии сборов команды.

«Я очень расстроился после этого интервью. Не понимаю, зачем раскачивать лодку за 20 с лишним дней до чемпионата мира. До праздника осталось ждать совсем немного. Уже все забыли, состав объявили. Зачем так делать?» — заявил член комитета РФС по этике Андрей Созин.

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