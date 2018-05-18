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Роналдиньо в Краснодаре: где можно встретить звезду мирового футбола
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Роналдиньо в Краснодаре: где можно встретить звезду мирового футбола 

Новая Кубань 18 мая 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 мая — Новая Кубань. Сегодня в Краснодар приехал известный во всем мире футболист Роналдиньо. Бывший игрок, а ныне официальный посол испанской «Барселоны» совершает визит в рамках рекламной компании «Магнита». Кульминацией станет большой спортивный праздник с участием бразильского спортсмена. Также в магазинах сети будут представлены сумки, рюкзаки, косметички, а также мячи с изображением силуэта Роналдиньо и его стилизованным автографом.
Сегодня Роналдиньо уже был замечен возле магазина «Магнит» на улице ум. Симиренко. Фотограции были опубликованы в социальных сетях.
На прошедшей пресс-конференции футболист заявил, что ему очень понравился Краснодар. По его словам, ранее он знал об этом российском городе только со слов бразильцев, игравших в местных клубах. Теперь Роналдиньо планирует поближе познакомиться со столицей Кубани, в ближайшие дни он собирается на экскурсию по городу.
Комментирую предстоящий ЧМ-2018 по футболу, он пожелал успехов и победы сборной Бразилии.
Напомним, 38-летний Роналдиньо — легенда современного футбола. Выступал за бразильские клубы «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан», мексиканский «Керетаро». Обладатель «Золотого мяча» (2005), вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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