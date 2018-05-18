Сайты по продаже билетов на ЧМ начали блокировать

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Роскомнадзор заблокировал сотни страниц сайтов с контрафактом к ЧМ-2018

Меркель обсудила с Путиным вопросы прессы

Польские футбольные фанаты случайно сожгли баннер с надписью "Мы не сгорим"