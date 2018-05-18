Защитник «Зенита» сыграл в футбол с заключенными

Защитник «Зенита» Анюков сыграл в футбол с осужденными колонии

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Александр Анюков встретился с осужденными исправительной колонии в Котласе Архангельской области, обсудил перспективы российской сборной на предстоящем чемпионате домашнем мира и сыграл в футбол за две команды в одном матче, сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

"Футболист знаменитого клуба провел беседу с отбывающими наказание и ответил на интересующие вопросы. Самый главный касался предстоящего чемпионата мира-2018, который совсем скоро начнется в России", — говорится в сообщении.

Как рассказали в колонии, осужденные обсудили с футболистом, каких результатов достигнет сборная. "От громких высказываний Александр Анюков воздержался, ответив, что надеется на удачное выступление, и что из группы команда должна выйти", — добавили в пресс-службе.

Также Анюков провел мастер-класс и в завершении встречи сыграл с командами осужденных ИК-4. Чтобы никому не было обидно, известный футболист вышел на поле в первом тайме с одной командой, в следующем — с другой. Встреча завершилась с равным счетом.