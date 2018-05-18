Головин включён в список лучших игроков Лиги Европы

21-летний хавбек московского ЦСКА Александр Головин попал в список 12 лучших молодых игроков Лиги Европы по итогам сезона-2017/18 по версии УЕФА.
В список также вошли: Виктор Цыганков ("Динамо" Киев), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Адемола Лукман ("Эвертон"), Уссем Ауар ("Лион"), Патрик Кутроне ("Милан"), Эшли Мэйтлэнд-Найлс ("Арсенал"), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг"), Амаду Айдара ("Зальцбург"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Тонги Ндомбеле ("Лион"), Родри Эрнандес ("Вильяреал").
Головин провел 5 матчей в минувшем розыгрыше Лиге Европы, отметившись 2 забитыми мячами.