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Головин включён в список лучших игроков Лиги Европы
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Головин включён в список лучших молодых игроков Лиги Европы 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
21-летний хавбек московского ЦСКА Александр Головин попал в список 12 лучших молодых игроков Лиги Европы по итогам сезона-2017/18 по версии УЕФА.
В список также вошли: Виктор Цыганков ("Динамо" Киев), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Адемола Лукман ("Эвертон"), Уссем Ауар ("Лион"), Патрик Кутроне ("Милан"), Эшли Мэйтлэнд-Найлс ("Арсенал"), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг"), Амаду Айдара ("Зальцбург"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Тонги Ндомбеле ("Лион"), Родри Эрнандес ("Вильяреал").
Головин провел 5 матчей в минувшем розыгрыше Лиге Европы, отметившись 2 забитыми мячами.
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