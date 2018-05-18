Волгоград готовится к Фестивалю болельщиков FIFA 

Фестиваль привлечет внимание россиян и иностранцев к спортивному событию, подарит праздничное настроение, внесет атмосферу сопричастности мировому чемпионату. Как сообщают в пресс-службе организаторов, посещение Фестиваля в игровые дни будет бесплатным для всех желающих. В преддверии открытия Фестиваля на Центральной набережной снесли старую концертную сцену — взамен планируется установить современную, отвечающую требованиям FIFA. «В качестве места проведения Фестиваля из предложенных нами вариантов представители FIFA выбрали Центральную набережную. При этом проведенные исследования показали, что главная сцена, расположенная на нижней террасе Центральной набережной, не сможет выдержать вес устанавливаемых сценических конструкций и светодиодного экрана. Поэтому в настоящее время сцена демонтируется, а на ее месте устанавливается принципиально новая конструкция», — отметил заместитель губернатора — председатель комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков. По плану новая сцена будет состоять из пяти секций в форме пера, а в центральной ее части разместится огромный светодиодный экран шириной более 15 метров и высотой более 8,5 метров. На экране будут вестись прямые трансляции матчей ЧМ-2018. На сцене также будет установлена трехсекционная площадка для выступлений, динамическое световое и звуковое оборудование, которое позволит проводить зрелищные шоу. Напомним, Волгоград примет четыре матча группового этапа мирового футбольного первенства: 18 июня встретятся сборные Туниса и Англии, 22 июня состоится матч Нигерия-Исландия, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня — сборные Японии и Польши.