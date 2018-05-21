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В «Енисее» прокомментировали возможный уход Аленичева
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«Енисей»: у Аленичева контракт на два года, мы благодарны ему за выход в РФПЛ 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Директор «Енисея» Денис Рубцов рассказал о ситуации с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым. Ранее в СМИ появилась информация, что специалистом интересуется тульский «Арсенал». По итогам сезона красноярская команда впервые в истории вышла в РФПЛ.
«Интерес «Арсенала» к Дмитрию Аленичеву? У него действующий контракт на два года. На сегодняшний день Аленичев — главный тренер «Енисея», который вывел команду в РФПЛ. Мы очень благодарны Дмитрию Анатольевичу. Спасибо ему и всему тренерскому штабу за этот сезон», — сказал Рубцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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