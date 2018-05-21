В «Енисее» прокомментировали возможный уход Аленичева

«Енисей»: у Аленичева контракт на два года, мы благодарны ему за выход в РФПЛ

Директор «Енисея» Денис Рубцов рассказал о ситуации с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым . Ранее в СМИ появилась информация, что специалистом интересуется тульский «Арсенал». По итогам сезона красноярская команда впервые в истории вышла в РФПЛ. «Интерес «Арсенала» к Дмитрию Аленичеву? У него действующий контракт на два года. На сегодняшний день Аленичев — главный тренер «Енисея», который вывел команду в РФПЛ. Мы очень благодарны Дмитрию Анатольевичу. Спасибо ему и всему тренерскому штабу за этот сезон», — сказал Рубцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.