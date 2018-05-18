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Экран высотой семь метров установят в центре Чебоксар для просмотра матчей ЧМ-2018
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Экран высотой семь метров установят в центре Чебоксар для просмотра матчей ЧМ-2018 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 18 мая. Экран высотой семь метров для просмотра матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году установят в центре Чебоксар — на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба администрации республики.
"Экран шириной 14 метров и высотой метров метров установят на высоте девять метров над землей. 18-метровая конструкция будет видна и с другой стороны чебоксарского залива", — отмечается в сообщении.
Сейчас дизайн-проект проходит согласование в АНО «Оргкомитет „Россия-2018“. „Верим, что мы вместе с горожанами на Красной площади сможем увидеть футбол в исполнении сборной России, возможно, и в финале чемпионата мира 15 июля“, — цитирует пресс-служба слова главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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