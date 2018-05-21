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Полтавченко озвучил реальную цену стадиона «Зенита»
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Полтавченко озвучил реальную цену стадиона на Крестовском острове 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: РИА Новости
На строительство стадиона «Санкт-Петербург» из городского бюджета было выделено 45 миллиардов рублей, сообщает Мойка78. Цену спортивной арены на Крестовском острове назвал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.
По словам градоначальника, говорить о точной стоимости стадиона пока рано, но озвученная им цифра максимально близка к реальной. Около 10% от этой суммы было потрачено на создание временной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу.
В настоящее время подготовка к мундиалю уже находится на завершающей стадии. Совсем скоро в городе будут открыты новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая».
Ожидается, что посмотреть матчи турнира в Петербург приедут порядка 400 тысяч болельщиков.
ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля. В Петербурге пройдут игры группового этапа, полуфинал и матч за третье место.
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