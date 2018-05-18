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Мутко посетил первую тренировку сборной России по футболу
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Мутко посетил первую тренировку сборной России по футболу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России по вопросам строительства Виталий Мутко посетил первую тренировку сборной России по футболу в рамках подготовки команды к чемпионату мира по футболу — 2018.
Ранее он занимал пост министра спорта Российской Федерации и вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.
Команда провела занятие на спортивной базе в Новогорске. В тренировке не принимали участие Артем Дзюба ("Зенит, Россия"), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция) и Денис Черышев ("Вильярреал", Испания").
Ранее Дзюба пропустил первую тренировку сборной России перед ЧМ-2018.
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