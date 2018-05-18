Мутко посетил первую тренировку сборной России по футболу

Вице-премьер России по вопросам строительства Виталий Мутко посетил первую тренировку сборной России по футболу в рамках подготовки команды к чемпионату мира по футболу — 2018.

Ранее он занимал пост министра спорта Российской Федерации и вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

Ранее Дзюба пропустил первую тренировку сборной России перед ЧМ-2018.