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Клуб заподозрили в организации избиения футболистов
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Клуб заподозрили в организации избиения своих футболистов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Dave Thompson / Getty Images
Президента клуба «Спортинг» Бруно Де Карвалью подозревают в организации атаки на собственных футболистов. Об этом сообщает местное издание Publico.
Согласно информации портала, нынешний главный тренер португальцев Жоржи Жезуш осведомлен о причастности к атаке самого Де Карвалью, поскольку находился на базе команды во время инцидента.
15 мая сообщалось, что около полусотни фанатов в масках ворвались на тренировочную базу клуба и избили футболистов и сотрудников тренерского штаба. Среди пострадавших — голландский нападающий Бас Дост, а также Йосип Мишич, Родриго Батталья, Маркос Акунья, Руй Патрисиу, Вильям Карвалью.
7 апреля Де Карвалью отстранил 19 футболистов за несогласие с критикой в их адрес после поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Некоторые игроки выразили недовольство действиями руководства в соцсетях.
По итогам чемпионата Португалии «Спортинг» занял третью строчку турнирной таблицы. Отставание от первого места составило 10 очков.
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