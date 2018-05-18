Клуб заподозрили в организации избиения футболистов

Клуб заподозрили в организации избиения своих футболистов

Президента клуба «Спортинг» Бруно Де Карвалью подозревают в организации атаки на собственных футболистов. Об этом сообщает местное издание Publico.

Согласно информации портала, нынешний главный тренер португальцев Жоржи Жезуш осведомлен о причастности к атаке самого Де Карвалью, поскольку находился на базе команды во время инцидента.

15 мая сообщалось, что около полусотни фанатов в масках ворвались на тренировочную базу клуба и избили футболистов и сотрудников тренерского штаба. Среди пострадавших — голландский нападающий Бас Дост, а также Йосип Мишич , Родриго Батталья, Маркос Акунья , Руй Патрисиу, Вильям Карвалью.

7 апреля Де Карвалью отстранил 19 футболистов за несогласие с критикой в их адрес после поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Некоторые игроки выразили недовольство действиями руководства в соцсетях.

По итогам чемпионата Португалии «Спортинг» занял третью строчку турнирной таблицы. Отставание от первого места составило 10 очков.