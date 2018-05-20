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Въезд в отель сборной России перекрыли красно-белой лентой
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Въезд в отель сборной России перекрыли красно-белой лентой 

Спорт-Экспресс 20 мая 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В австрийской гостинце Jagdhof, где будет жить сборная России по футболу в период подготовки к ЧМ-2018, готовятся к встрече команды Станислава Черчесова. Во избежание нежеланных гостей, въезд в гостиницу (она находится в тирольской деревне Нойштифт) сегодня перекрыли красно-белой лентой. Приезд сборной ожидается 20 мая вечером. Отдельно прилетят три легионера — Габулов, Нойштедтер и Черышев.
Австрийский сбор россиян пройдет с 20 по 31 марта. 30 марта в Инсбруке состоится контрольный матч с Австрией. (Дмитрий СИМОНОВ)
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