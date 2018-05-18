Россия ожидает 600 тыс. иностранцев на ЧМ по футболу

Сорокин: Россия ожидает не менее 600 тыс. иностранных болельщиков в ходе ЧМ по футболу

По меньшей мере 600 тыс. иностранных болельщиков посетят Россию во время проведения чемпионата мира 2018 года по футболу. Об этом заявил в пятницу генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин , который прибыл в Мадрид для презентации турнира.

По его словам, подготовить чемпионат не стало сложной задачей.

"Мы делаем то, что нам нравится, получаем большое удовольствие от нашей работы, мы готовим праздник для всех любителей футбола в мире, вне зависимости от того, приедут ли они в нашу страну или будут смотреть футбол по телевизору", — отметил Сорокин.

"Ожидания от чемпионата многогранные, потому что Россия станет футбольным центром планеты в течение месяца, к ней будет приковано внимание", — подчеркнул он. "Не менее 600 тыс. иностранных болельщиков смогут приехать в нашу страну и сложить свое собственное впечатление о том, что такое российское гостеприимство", — добавил Сорокин.

По его словам, испанские болельщики уже приобрели более 12 тыс. билетов, и данная цифра еще может увеличиться в оставшиеся 27 дней.

"Для нас самое главное — предоставить равные условия для всех команд, болельщиков, кто решил приехать, предоставить максимально гостеприимные условия нахождения в России, — рассказал генеральный директор оргкомитета. — Очень сложно предугадать интерес". "В настоящий момент россияне купили чуть менее половины билетов", — поделился он.

Ожидания от чемпионата

"Одно из фундаментальных ожиданий — толчок в развитии спорта, развитии футбола, потому что новая инфраструктура автоматически привлекает большее число людей в футбол, это не только новые стадионы, но и чуть менее сотни тренировочных площадок, которые останутся детским спортивным школам", — объяснил Сорокин.

На вопрос, кто может стать победителем турнира, он ответил: "Есть много разных предсказателей, в том числе животные используются для этого. Но точно вне моей компетенции и моего желания предсказывать что-либо, много раз различные страны дарили нам сюрпризы".

"Уверен, что это будет команда, которое этого заслуживает", — добавил Сорокин.

"Что касается безопасности, то у нас есть уверенность, что мы обеспечим ее на должном уровне, есть концепция безопасности, в реализации которой принимают участие все правоохранительные органы в нашей стране, есть огромный опыт, — заверил генеральный директор оргкомитета. — Все могут чувствовать себя спокойно". "Россия полностью готова к проведению чемпионата мира", — сказал он.

В свою очередь председатель Высшего спортивного совета Испании Хосе Рамон Лете рассказал, что, как ожидается, первый матч испанской сборной в Сочи 15 июня (с командой Португалии — прим. ТАСС ) должен посетить министр образования, культуры и спорта страны, официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго. Рамон Лете также признался, что с нетерпением ждет старта чемпионата. Он напомнил, что "футбол объединяет людей".

В ходе презентации в российском посольстве в Мадриде глава диппредставительства РФ Юрий Корчагин также вручил паспорт болельщика (Fan ID) испанской поклоннице футбола.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.