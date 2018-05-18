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Мутко хочет видеть Денисова в сборной
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Мутко хочет видеть Денисова в сборной, но не стал давить на Черчесова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко хочет увидеть полузащитника московского "Локомотива" Игоря Денисова в футболке национальной команды, но он не хочет оказывать давления на главного тренера сборной Станислава Черчесова, передает "Советский спорт".
"Я знаю Денисова долгое время, для меня он не сложный человек, а игрок очень высокого уровня. Я помню игру с "Рейнджерс" в финале Кубка УЕФА, он среднюю зону выжигал и был признан лучшим игроком матча. С Гусом Хиддинком у него тоже были вопросы, мне пришлось их решить. Игорь — человек с характером, а все талантливые люди — с характером", — сказал Мутко.
Он также рассказал, почему не стал продвигать кандидатуру Денисова в сборную.
"По поводу их ситуации с Черчесовым, то если бы это была проблема только в отношениях, то всё было бы решено, как в случае с Гусом Хиддинком. Я выслушал доводы Черчесова, почему Денисов не в составе, и вынужден с ними соглашаться. Он видит команду по-другому. У него другая концепция, с нею можно спорить, можно нет, но он главный тренер. Давить я не стал", — добавил бывший министр спорта России.
Ранее Черчесов негативно отреагировал на вопрос о конфликте с Денисовым.
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