Лавров рассказал о подготовке России к ЧМ-2018 

Россия ожидает, что предстоящий Чемпионат мира (ЧМ) по футболу посетит большое количество высокопоставленных гостей, включая президентов, премьер-министров и министров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью аргентинской газете "Кларин".
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
"Ожидаем, что Чемпионат мира посетит большое количество высокопоставленных гостей из различных государств, включая президентов, премьеров, вице-премьеров, министров. Помимо матчей открытия и финала, которые пройдут в Москве, они также посетят отдельные состязания с участием их национальных сборных в других российских городах", — сказал Лавров.
Он добавил, что все основные приготовления к чемпионату мира сделаны, Оргкомитет и все другие вовлеченные структуры, включая власти регионов, в которых пройдут матчи чемпионата, продолжают делать все необходимое, чтобы мировое футбольное первенство прошло на самом высоком уровне.
"Уверен, что турнир станет настоящим спортивным праздником, и наши гости, помимо высококлассного футбола, получат массу приятных впечатлений от качества обслуживания и традиционно теплого российского гостеприимства", — отметил глава МИД РФ.
По словам Лаврова, при этом Москва последовательно исходит из того, что спорт должен оставаться вне политики, а бойкоты международных спортивных соревнований — это близорукая линия, которая противоречит духу и ценностям международного спортивного движения, принципу "честной игры", не имеет ничего общего со спортом высших достижений.
"Как показывает практика, от бойкотов больше страдают те страны, которые их объявляют, нежели те, против которых они применяются. А самым большим проигравшим всегда остаются спортсмены и болельщики. Ни о каком "бойкоте" со стороны латиноамериканцев говорить, разумеется, не приходится. Отношения России с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) традиционно носят уважительный, партнерский, свободный от идеологических ограничителей характер", — сказал Лавров, добавив, что Россия поддерживает тесные контакты с национальными футбольными организациями региона.