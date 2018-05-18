Лавров рассказал о подготовке России к ЧМ-2018

Россия ожидает, что предстоящий Чемпионат мира (ЧМ) по футболу посетит большое количество высокопоставленных гостей, включая президентов, премьер-министров и министров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью аргентинской газете "Кларин".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

"Ожидаем, что Чемпионат мира посетит большое количество высокопоставленных гостей из различных государств, включая президентов, премьеров, вице-премьеров, министров. Помимо матчей открытия и финала, которые пройдут в Москве, они также посетят отдельные состязания с участием их национальных сборных в других российских городах", — сказал Лавров.

Он добавил, что все основные приготовления к чемпионату мира сделаны, Оргкомитет и все другие вовлеченные структуры, включая власти регионов, в которых пройдут матчи чемпионата, продолжают делать все необходимое, чтобы мировое футбольное первенство прошло на самом высоком уровне.

"Уверен, что турнир станет настоящим спортивным праздником, и наши гости, помимо высококлассного футбола, получат массу приятных впечатлений от качества обслуживания и традиционно теплого российского гостеприимства", — отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, при этом Москва последовательно исходит из того, что спорт должен оставаться вне политики, а бойкоты международных спортивных соревнований — это близорукая линия, которая противоречит духу и ценностям международного спортивного движения, принципу "честной игры", не имеет ничего общего со спортом высших достижений.