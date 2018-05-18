Мутко назвал цель сборной России на ЧМ-2018

"Наша задача — вернуть доверие болельщиков. Может быть, справедливо или несправедливо, но часто критикуют футболистов. Попросил ребят отрешиться от всех проблем — клубных, личных, семейных — и попробовать сосредоточиться на подготовке, пройти этот сложный период", — сказал Мутко.

Он также рассказал, что успел пообщаться с игроками национальной команды перед сборами в Австрии.