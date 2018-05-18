Ещё
Мутко назвал цель сборной России на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мутко назвал цель сборной России на ЧМ-2018 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, какая цель поставлена перед сборной России на чемпионате мира по футболу — 2018, передает "Советский спорт".
"Наша задача — вернуть доверие болельщиков. Может быть, справедливо или несправедливо, но часто критикуют футболистов. Попросил ребят отрешиться от всех проблем — клубных, личных, семейных — и попробовать сосредоточиться на подготовке, пройти этот сложный период", — сказал Мутко.
Он также рассказал, что успел пообщаться с игроками национальной команды перед сборами в Австрии.
"Поговорил с командой. Самые главные слова будут перед самим чемпионатом мира. Сейчас поздравил их с тем, что они получили возможность представлять страну на самом главном в их жизни чемпионате мира", — добавил бывший министр спорта России.
Ранее Станислав Черчесов негативно отреагировал на вопрос о конфликте с Игорем Денисовым.
Газета.Ru: последние новости
Черчесов сообщил, кто станет вице-капитаном сборной России на ЧМ-2018 Мутко хочет видеть Денисова в сборной, но не стал давить на Черчесова Дзюба пропустил первую тренировку сборной России перед ЧМ-2018
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские болельщики хотели побить Шевченко15
Тренер назвал виновных в поражении сборной России156
Черчесов негативно отреагировал на вопрос о Денисове2
«Мы заставили Россию говорить на украинском»116
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение