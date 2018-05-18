Мутко назвал цель сборной России на ЧМ-2018 

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, какая цель поставлена перед сборной России на чемпионате мира по футболу — 2018, передает "Советский спорт".
"Наша задача — вернуть доверие болельщиков. Может быть, справедливо или несправедливо, но часто критикуют футболистов. Попросил ребят отрешиться от всех проблем — клубных, личных, семейных — и попробовать сосредоточиться на подготовке, пройти этот сложный период", — сказал Мутко.
Он также рассказал, что успел пообщаться с игроками национальной команды перед сборами в Австрии.
"Поговорил с командой. Самые главные слова будут перед самим чемпионатом мира. Сейчас поздравил их с тем, что они получили возможность представлять страну на самом главном в их жизни чемпионате мира", — добавил бывший министр спорта России.
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