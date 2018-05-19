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Буффон написал прощальное письмо
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Буффон написал прощальное письмо «Ювентусу» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Antonio Calanni/AP
Многолетний голкипер и капитан туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон опубликовал трогательное послание в адрес клуба, сообщает "Советский спорт".
"6111. Шесть тысяч сто одиннадцать дней. Шесть тысяч сто одиннадцать моментов чистой страсти. Радости, слез, поражений и побед. Спасибо. Спасибо всем и каждому. Ведь каждый из вас способствовал тому, чтобы каждое мгновение моей жизни в форме "Ювентуса" было особенным, а она стала моей второй кожей. Кожей, которую я носил, любил и уважал, которую ценил и защищал изо всех сил", — написал итальянец.
В субботу 40-летний вратарь проведет свой последний матч за "бьянконери".
"Я приехал на стадион на велосипеде. Я был так молод. И в субботу я хочу уйти оттуда, наслаждаясь каждым мгновением и ощущая грусть команды. И радость салютов. Понять, что я никогда не буду слишком далеко от места, которое зову домом. И приветствовать товарищей по команде и друзей, которых я никогда не перестану называть БРАТЬЯМИ", — заключил Буффон.
Вратарь выступает за "Ювентус" с 2001 года. В составе туринского клуба он 11 раз становился победителем чемпионата Италии.
Ранее Буффон объявил об уходе из "Ювентуса" после 17 лет выступлений за клуб.
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