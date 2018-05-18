Без Дзюбы, но с Мутко: что происходит со сборной РФ

Без Дзюбы, но с Мутко: что происходит со сборной России

Сборная России по футболу начала подготовку к чемпионату мира — 2018 на базе в Новогорске. 18 мая подопечные Станислава Черчесова привели первую тренировку на первом сборе. «Газета.Ru» рассказывает о последних новостях из стана главной команды страны.

Мутко не оставляет футбол

С 25 декабря 2017 года Виталий Мутко уже не занимает пост главы Российского футбольного союза (РФС). С каждым днем он все дальше от футбола, однако все равно посещает тренировки национальной команды страны и обращается к игрокам с напутственными речами.

«Самые главные слова будут перед самим чемпионатом, поэтому сейчас я их просто поздравил. Это, возможно, главное событие в их жизни, много молодежи, но и опытные ребята тоже есть, например, защитник Сергей Игнашевич», — цитирует Мутко ТАСС.

Кроме того, вице-премьер заявил о том, что отечественной сборной необходимо вернуть расположение фанатов.

"Я попросил игроков отрешиться от всех проблем и сосредоточиться на подготовке к чемпионату. Команда и настрой нравится, надеюсь, что мы порадуем людей", — продолжил экс-глава РФС.

В завершении своего обращения к журналистам вице-премьер рассказал о сложности работы наставника сборной России Станислава Черчесова.

«У главного тренера самая сложная работа, нужен был человек, который что-то выиграл, которому игроки поверили бы. На Кубке конфедераций у нас получилось, начали жить одним целом. Второй момент — потери, тот же Георгий Джикия, это оборона, дух команды. Черчесов каждый сбор что-то нарабатывает, а потом вынужден по новой», — заключил Мутко.

Работали без Дзюбы

Первая тренировка сборной России по футболу на сборе в Новогорске проходит с участием 24 игроков. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба , который последние полгода провел в тульском «Арсенале», занятие пропускал. Взволнованных журналистов быстро успокоил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров

«Дзюба пропускает тренировку из-за небольшой температуры, но в остальных мероприятиях сборной он принимает участие», — заявил Владимиров.

«Нойштедтер, Черышев и Габулов присоединятся к команде в Австрии», — рассказал Черчесов.

Также главный человек в сборной России оценил общее состояние игроков.

«Сложно сказать насколько футболисты готовы, прошла только первая тренировка. Завтра тесты, сравним показатели. Сегодня аккуратная тренировка, чтобы никто ничего не повредил. Поле в хорошем состоянии, погода не помешала, проблем нет», — продолжил главный тренер.

Кроме того, Черчесов заявил о том, что пока не чувствует напряжения грядущего мундиаля.

«Чем ближе чемпионат, тем выше градус. Надежд нет, есть цели, будем их выполнять. Мы спокойно готовимся, изучаем соперников, все идет своим чередом», — закончил главный тренер сборной России.

Денисов? Следующий вопрос!

Накануне футбольный мир всколыхнуло громкое интервью Игоря Денисова. Полузащитник московского «Локомотива», которого Черчесов принципиально не вызывает в сборную России из-за давнего конфликта в «Динамо», рассказал о том, из-за чего на самом деле он поругался с тренером. Скандал произошел в раздевалке бело-голубых в перерыве матча с «Зенитом». Все началось с того, что Денисов упрекнул Черчесова в выборе состава на игру.

«Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?». Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать все что угодно. Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: «Я тебе не Лучано Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ — я тебе там шею сломаю», — цитирует Денисова Sports.Ru.

Громкое интервью полузащитника обсудили все, кому не лень. Но только не Черчесов. Во время общения с журналистами специалист показательно проигнорировал вопрос об интервью игрока.

«Дальше, какой у вас вопрос?» — сказал главный тренер после того, как один из представителей СМИ поднял тему Денисова.

«Что касается Денисова, то его я знаю долгое время, для меня он не сложный человек, а игрок очень высокого уровня. Я помню игру с «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, он среднюю зону высекал и был признан лучшим игроком матча. С Гусом Хиддинком у него тоже были вопросы, мне пришлось их решить. Игорь — человек с характером, а все талантливые люди — с характером. По поводу их ситуации с Черчесовым, то если бы это была проблема только в отношениях, то все было бы решено, как в случае с Гусом Хиддинком. Я выслушал доводы Черчесова, почему Денисов не в составе, и вынужден с ними соглашаться. Он видит команду по-другому. У него другая концепция, с нею можно спорить, можно нет, но он главный тренер. Давить я не стал», — заявил вице-премьер.

Смолов и Самедов — вице-капитаны

О том, что капитаном сборной России на чемпионате мира будет бессменный голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев , стало известно относительно давно. 18 мая Черчесов открыл тайну относительно того, кто будет заместителями вратаря на турнире.

«Самедов и Смолов будут вице-капитанами. К сожалению, Денис Глушаков выбыл», — сказал главный тренер сборной России.

Смолов, несмотря на новую высокую должность, заявил о том, что не чувствует давления со стороны.

«Пока не чувствуется давление, еще месяц впереди, но все мысли уже о чемпионате мира. Не самое благодарное дело — прогнозировать что-то, будучи участником турнира. У нас есть три матча в группе, целесообразно думать о них. Конечно, моя главная обязанность как нападающего — забивать голы, но футбол — это командная игра, если у каждого получится, то и сборная выступит удачно», — сказал Смолов.

Кроме того, нападающий сборной России поблагодарил Черчесова за доверие.

«Мне прошлой осенью довелось вывести сборную на матч с капитанской повязкой, это большая честь. Я благодарен за доверие Станиславу Саламовичу. Честно скажу, меня расстроило то, что не стал лучшим бомбардиром чемпионата России, ведь никто три раза подряд не был», — продолжил игрок.

Также футболист рассказал, что из соперников сборной России по групповому этапу чемпионата мира он наилучшим образом знаком с уругвайцами.

«Пока не совсем понимаю, что из себя представляют Саудовская Аравия и Египет, хорошо знаю, конечно, только сборную Уругвая. Важно, что со всеми футболистами нашей сборной я могу сыграть без проблем, в этом я уверен. Что касается того же Артема Дзюбы, еще перед Кубком конфедераций я сказал, что мы можем легко сочетаться на поле», — заключил форвард.

Чалов не ожидал вызова в сборную

Одним из самых неожиданных в списке вызванных в сборную Россию стало появление 20-летнее нападающего ЦСКА Федора Чалова , который отметился хет-триком в 29-туре чемпионата России против тульского «Арсенала».

«Самая главная задача для меня — попасть в список двадцати трех. Если честно, приятно удивился попаданию в расширенный состав, очень рад находиться на сборе. Буду делать все от меня зависящее, проблем с адаптацией не возникло. Здесь много футболистов из моей команды (ЦСКА — «Газета.Ru»), они поддерживают меня», — сказал Чалов.

Сбор национальной команды страны на базе в Новогорске продлится до 20 мая. В этот день команда вылетит на следующий сбор в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, 30 числа в Инсбруке сборная России проведет контрольный матч с командой Австрии, а 5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» сыграет против Турции.

Кроме того, до 4 июня российская команда должна представить окончательную заявку на чемпионат мира из 23 футболистов.