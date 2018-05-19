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Уткин назвал «Зенит» кладбищем талантов
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Уткин назвал «Зенит» кладбищем талантов 

RT на русском 6 часов назад
Фото: ТАСС
Известный спортивный комментатор Василий Уткин не считает, что полузащитнику сборной России и московского «Динамо» Александру Ташаеву нужно переходить в санкт-петербургский «Зенит».
«Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в «Зенит» — это кладбище талантов», — цитирует Уткина Sport24 со ссылкой на «Спорт FM».
23-летним футболистом также интересуется московский «Спартак».
Ранее Уткин утверждал, что бывший главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат с большой долей вероятности возглавит санкт-петербургский «Зенит».
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