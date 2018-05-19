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Кан считает, что Нойер не должен быть основным вратарем сборной Германии на ЧМ-2018
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Кан считает, что Нойер не должен быть основным вратарем сборной Германии на ЧМ-2018 

Soccer News 19 мая 2018
Фото: Soccer News
Легенда футбола Оливер Кан высказался о попадании Мануэля Нойера в расширенную заявку сборной Германии на ЧМ-2018.
"Чтобы полностью оценить текущее состояние Нойера, мне нужно увидеть его работу на тренировках. Но, по правде говоря, ожидать хорошей игры от него сейчас невозможно. Однако Лёв поступил верно, что включил Нойера в предварительный состав сборной, чтобы посмотреть на его игру. Мануэль заслужил это своими прошлыми достижениями.
Но даже если он выйдет в старте в хотя бы двух играх на мундиале, это будет колоссальный риск для команды. Пусть каждый спросит себя, действительно ли стоит играть на Чемпионате Мира после восьмимесячного перерыва?" — приводит слова Кана Four Four Two.
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